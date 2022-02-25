برشلونة يهزم نابولي ويتأهل إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي

نابولي-سانا

تأهل برشلونة الإسباني إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم بعد فوزه على مضيفه نابولي الإيطالي بنتيجة 4-2 في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب دييغو أرماندو مارادونا.

وتقدم برشلونة منذ الدقيقة الثامنة عن طريق جوردي ألبا وعزز الهولندي فرينكي دي يونغ تقدم الفريق الكتالوني بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 13.

وقلص نابولي النتيجة بتسجيله أول أهدافه من ركلة جزاء نفذها بنجاح لورينزو إنسيني في الدقيقة 23 وفي الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول سجل جيرارد بيكيه الهدف الثالث لمصلحة الضيوف قبل أن يضيف برشلونة الهدف الرابع عن طريق الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ في الدقيقة 59.

وقلص نابولي النتيجة مرة أخرى في الدقيقة 87 عن طريق ماتيو بوليتانو.

وبهذه النتيجة تفوق برشلونة بمجموع المباراتين 5-3 بعد تعادل الفريقين في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي بهدف لكل منهما.