المجلس الأوروبي يفرض عقوبات جديدة ضد روسيا

بروكسل-سانا

أعلن المجلس الأوروبي فرض حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن المجلس الأوروبي قوله في بيان اليوم إنه وافق “على المزيد من التدابير التقييدية ضد روسيا” مضيفاً أن العقوبات “تشمل قطاعات المال والطاقة والنقل والسلع ذات الاستخدام المزدوج وكذلك مراقبة الصادرات وتمويل الصادرات وسياسة إصدار التأشيرات”.

كما دعا المجلس الأوروبي إلى “إعداد واعتماد حزمة عقوبات فردية واقتصادية إضافية على بيلاروس”.

ويأتي ذلك بعد وقت قليل من إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن فرض عقوبات جديدة على روسيا.

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