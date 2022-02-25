إشبيلية إلى دور الـ16 في الدوري الأوروبي

مدريد-سانا

تأهل نادي إشبيلية الإسباني بصعوبة إلى دور الـ 16 من الدوري الأوروبي لكرة القدم رغم خسارته أمام مضيفه فريق دينامو زغرب الكرواتي بهدف نظيف في لقاء الإياب.

وسجل هدف دينامو زغرب الوحيد اللاعب ميسلاف أروسيتش من ركلة جزاء في الدقيقة 65 وتعرض توماس ديلاني لاعب الفريق الأندلسي للطرد بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وكان إشبيلية قد حقق الفوز في لقاء الذهاب بنتيجة 3-1 والذي أقيم الخميس الماضي في إسبانيا.

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