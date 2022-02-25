بوتين يوضح لماكرون أسباب إجراء عملية خاصة في دونباس

موسكو-سانا

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي اليوم مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الوضع حول أوكرانيا.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن الكرملين قوله في بيان إن بوتين أوضح لماكرون أسباب وظروف قرار إجراء عملية عسكرية خاصة في دونباس.

وأشار البيان إلى أن الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن الأحداث في أوكرانيا واتفقا على البقاء على اتصال.

وكان بوتين بحث في وقت سابق اليوم مع كل من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الوضع في أوكرانيا.

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