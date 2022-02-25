حرس الحدود الأوكراني يعلن فقدان السيطرة على جزيرة زمييني في البحر الأسود

كييف-سانا

أعلن حرس الحدود الأوكراني “فقدان السيطرة” على جزيرة زمييني الأوكرانية في البحر الأسود التابعة إدارياً لمقاطعة أوديسا جنوب البلاد والقريبة من الحدود مع رومانيا.

ونقلت وكالة تاس عن حرس الحدود الأوكراني قوله في منشور على موقع “فيسبوك”: “حسب المعلومات المتوافرة جزيرة زمييني تم احتلالها” مضيفاً أنه “فقد الاتصال بالعسكريين وحراس الحدود الأوكرانيين على الجزيرة”.

يشار إلى أن جزيرة زمييني تقع في البحر الأسود على بعد 35 كيلومتراً عن السواحل الأوكرانية.

وكانت قوات جمهورية دونيتسك الشعبية أعلنت أن أكثر من 30 عسكرياً أوكرانياً انسحبوا من مواقعهم في مقاطعة دونيتسك شرق أوكرانيا.

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