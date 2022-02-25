قوات دونيتسك:  أكثر من 30 عسكرياً أوكرانياً انسحبوا من مواقعهم في المقاطعة

دونيتسك-سانا

أعلنت قوات جمهورية دونيتسك الشعبية أن أكثر من 30 عسكرياً أوكرانياً انسحبوا من مواقعهم في مقاطعة دونيتسك شرق أوكرانيا.

ونقلت وكالة نوفوستي عن قوات دونيتسك قولها في بيان لها اليوم إنه “حسب المعطيات الأولية انسحب أكثر من 30 عسكرياً من مواقع القوات الأوكرانية بالقرب من مدينة نيكولاييفكا وبلدة أوكتيابر” مضيفة إن “عسكريين أوكرانيين يواصلون إلقاء السلاح طوعاً وأن أكبر عدد حالات رفض المشاركة في القتال تم تسجيلها في اللواء 53 مشاة واللواء 36 لمشاة البحرية للقوات الأوكرانية على محور ماريوبول جنوب منطقة دونباس”.

من جهته أكد نائب رئيس قوات دونيتسك الشعبية إدوارد باسورين أن القتال لا يزال مستمراً على طول خط التماس مع القوات الأوكرانية في دونباس.

وقال باسورين في تصريح لقناة “روسيا 24” التلفزيونية أن القوات الأوكرانية أطلقت نحو 1700 قذيفة طالت أكثر من 60 منطقة.

ويأتي ذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا التي انطلقت اليوم لحماية منطقة دونباس.