الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على بيلاروس

واشنطن-سانا

أعلنت الولايات المتحدة اليوم فرض عقوبات جديدة على بيلاروس لدعمها العملية العسكرية الروسية في دونباس.

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها إنه “كجزء من رد الولايات المتحدة على العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة عقوبات على 24 فردا وكيانا بيلاروسيا بسبب دعمها وتسهيلها التدخل الروسي في أوكرانيا” مضيفة أنه “تم التركيز على قطاع الدفاع والمؤسسات المالية في بيلاروس”.

من جهتها أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية طرد ثاني أبرز دبلوماسي روسي في واشنطن رداً على طرد روسيا للدبلوماسي الأمريكي الثاني في موسكو في وقت سابق من هذا الشهر.

واعتبر مصدر دبلوماسي أمريكي أن الخارجية الأمريكية أبلغت السفارة الروسية أمس أنها ستطرد الوزير المستشار سيرغي تريبلكوف معتبرا أنه “لا علاقة للطرد بالعملية الروسية في دونباس”.

وكانت روسيا طردت نائب رئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية في موسكو بارت غورمان من موسكو منتصف الشهر الحالي.

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