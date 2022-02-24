فعالية نغم وقلم تحتفي بإبداعات شابة من أبناء درعا

درعا-سانا

احتفت فعالية نغم وقلم التي أقامتها مديرية الثقافة بدرعا اليوم بمواهب شابة ويافعة من أبناء المحافظة في المسرح والموسيقا والرسم.

وافتتحت الفعالية بمعرض وجوه الذي كان البورتريه محوره بمشاركة عدد من الفنانين الشباب تلاه عرض مسرحي بعنوان العربية ملكة اللغات تضمن حواراً بين اللغات العالمية السبع وهي الانكليزية والفرنسية والإيطالية والإسبانية والصينية والهندية والعربية ومزايا كل لغة وعدد الذين يتحدثون بها.

وقدم عدد من الأطفال لوحة غنائية راقصة بعنوان متل الشمس جبينك عالي بينما أدى الشاب محمد نويران وصلة موسيقية غنائية بمرافقة فرقة حوران الموسيقية بقيادة الفنان صبري اللباد.

واختتمت الفعالية بوصلة غنائية قدمها فريق تناغم للكورال الجماعي بقيادة الموسيقية غادة حرب.

وكرمت مديرية الثقافة أعضاء فريق تناغم وعدداً من الموسيقيين.

عدنان الفلاح مدير الثقافة اعتبر أن هذا النوع من الفعاليات يشكل عامل جذب لمختلف الشرائح وخاصة جمهور الأطفال منوها بدور هذه الفعاليات في تعزيز علاقة الجمهور بالمراكز الثقافية.

حضر الفعالية محافظ درعا المهندس لؤءي خريطة وحسين الرفاعي أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي.

لمى المسالمة

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