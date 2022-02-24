بمشاركة سورية.. المركز الرباعي لتبادل المعلومات يبحث خلال اجتماع في بغداد المستجدات الأمنية بالمنطقة

بغداد-سانا

عقد المركز الرباعي لتبادل المعلومات الذي يضم كلا من سورية والعراق وإيران وروسيا اجتماعا اليوم في العاصمة العراقية بغداد لبحث المستجدات الأمنية في المنطقة.

وذكرت مستشارية الأمن القومي العراقي في بيان تلقت مراسلة سانا في بغداد نسخة منه أن مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي نوه خلال الاجتماع الذي ضم سفراء سورية وإيران وروسيا بجهود الدول الشقيقة والصديقة في رصد ومتابعة تحركات الإرهابيين مؤكدا أن “التعاون والعمل المشترك مع هذه الدول أثمر عن توجيه ضربات قوية ورادعة للإرهاب ومتزعميه”.

وحذر الأعرجي من مخططات لعودة الإرهابيين وانتشارهم في المنطقة مشددا على أهمية استمرار عمل المركز الرباعي ودعمه لكونه يعزز العلاقة الوثيقة بين البلدان المشاركة فيه.

من جهته لفت سفير سورية في بغداد صطام جدعان الدندح في كلمة خلال الاجتماع الى التضحيات التي قدمتها سورية خلال الحرب الإرهابية التي شنت عليها مشيرا إلى أن سورية والعراق وإيران وروسيا شكلت جبهة للتصدي للمخطط الإرهابي الذي يستهدف المنطقة والعالم.

وأوضح السفير الدندح أهمية ديمومة رسالة المركز الرباعي لتبادل المعلومات مبينا أن المركز تمكن في ذروة الاستهداف الإرهابي من تحقيق إنجازات مهمة انعكست على الأرض بانتصارات كبيرة في سورية والعراق تمثلت بهزيمة تنظيم “داعش” الإرهابي.

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