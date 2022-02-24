الرئيس الروسي يطلع نظيره الإيراني على تطورات الوضع حول أوكرانيا

موسكو-سانا

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي اليوم مع نظيره الإيراني ابراهيم رئيسي تطورات الوضع حول أوكرانيا.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن الكرملين قوله في بيان إن “بوتين أطلع رئيسي على تطورات الوضع حول أوكرانيا في سياق قرار إجراء عملية عسكرية خاصة لحماية السكان المدنيين في جمهوريات دونباس وفقاً للقانون الدولي والالتزامات بموجب اتفاقيات الصداقة والمساعدة المتبادلة مع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين”.

من جانبه أعرب الرئيس الإيراني وفقاً للبيان عن “تفهمه للمخاوف الأمنية الروسية بسبب الأعمال المزعزعة للاستقرار من قبل الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي”.

كما استعرض الجانبان القضايا المتعلقة بالجهود الدبلوماسية للحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني وتنفيذها بالكامل مشيرين إلى أن التوصل إلى اتفاق نهائي يسهم في الحفاظ على الاستقرار والأمن الإقليميين.

وشدد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات مع الأخذ في الاعتبار نتائج اجتماع القمة الروسية الإيرانية التي استضافتها موسكو الشهر الماضي.

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