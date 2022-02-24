بوتين: روسيا لا تنوي إلحاق الضرر بالنظام العالمي

موسكو-سانا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تنوي إلحاق الضرر بالنظام العالمي مشيراً إلى أن الغرب لم يترك أي خيار وما يجري ضرورة لا مفر منها.

وقال بوتين خلال اجتماع مع ممثلي قطاع الأعمال في روسيا لبحث تداعيات الأزمة مع أوكرانيا “ما يجري الآن في أوكرانيا إجراء اضطراري ولا ننوي إلحاق الضرر بالنظام العالمي الذي نحن جزء منه وعلى شركائنا إدراك ذلك”.

وأوضح بوتين أن “المخاطر في مجال الأمن تشكلت بحيث لم يعد من الممكن التوصل لحل بأي طرق أخرى حيث كان لهذه المخاطر أن تؤثر على وجودنا وأعددنا أنفسنا لأي عقوبات”.

وشدد بوتين على أن روسيا ستعمل على نزع السلاح الأوكراني ومنع التعصب القومي في أوكرانيا وتقديم مرتكبي الجرائم الدموية ضد المدنيين بمن فيهم مواطنو روسيا الاتحادية إلى العدالة.

وأعلن الرئيس بوتين صباح اليوم بدء تنفيذ عملية خاصة لحماية إقليم دونباس متعهداً بتدمير أي معتد محتمل على روسيا.