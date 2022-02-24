انخفاض ملموس على درجات الحرارة غداً والجو غائم ماطر في أغلب المناطق

دمشق-سانا

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة نتيجة تأثر البلاد بمقدمة منخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غداً غائماً جزئياً يتحول إلى غائم ماطر على فترات في أغلب المناطق وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالرعد وحبات البرد محذرة من تشكل السيول في الوديان والمنحدرات وتكون الهطولات ثلجية فوق المرتفعات الجبلية العالية والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها الـ 60 كم/سا وخاصة في المناطق الجنوبية والبحر متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة ليوم غد..