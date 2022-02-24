ألمانيا ترفض تزويد السلطات الأوكرانية بالأسلحة الفتاكة

برلين-سانا

جدد وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابك اليوم تأكيد موقف بلاده الرافض لتزويد السلطات الأوكرانية بالأسلحة الفتاكة.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن هابك قوله في مؤتمر صحفي: إن موقف الحكومة الألمانية بهذا الشأن لن يتغير موضحاً أن مطالب السفير الأوكراني لدى ألمانيا أندريه ميلنيك معروفة وكذلك موقف الحكومة الألمانية.. يمكنني فقط أن أكرر موقفهما.. لن نصدر الأسلحة إلى أوكرانيا.

إلى ذلك أشار هابك إلى أنه لم يتم بعد رصد أي مؤشرات على خفض إمدادات الغاز والنفط والفحم من روسيا وهي مستمرة كما كانت من قبل على حد معلوماتنا.

وتعد روسيا أحد أبرز موردي الغاز إلى أوروبا وتقوم بتصديره إلى الدول الأوروبية عبر عدة مسارات منها أوكرانيا وهي توفر نحو 40 بالمئة من احتياجات السوق الأوروبية من الغاز.

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