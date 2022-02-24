دوجاريك: جميع موظفي الأمم المتحدة في أوكرانيا بأمان

نيويورك-سانا

أعلن ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة اليوم أن جميع موظفي المنظمة الدولية في أوكرانيا بأمان.

ونقلت رويترز عن دوجاريك قوله: إن عدد موظفي الأمم المتحدة في أوكرانيا يبلغ نحو 1500 شخص وهم في أمان ويجري نقل بعضهم لكن لا تزال مجموعة أساسية في شرق البلاد.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق أن القوات المسلحة الروسية لم ولن تستهدف أي مدن أوكرانية وأن المدنيين سيكونون في أمان خلال العملية التي تنفذها لحماية سكان دونباس.

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