الولايات المتحدة تنشر مقاتلات F35 في منطقة البلطيق والبحر الأسود

بروكسل-سانا

أعلنت وزارة الدفاع في ليتوانيا وصول مقاتلات أمريكية من طراز F35 إلى أراضيها.

ووفق بيان أصدرته وزارة الدفاع الليتوانية وصلت إلى قاعدة الجيش في سياولياي حيث تتمركز القوات الأمريكية مقاتلات أمريكية من طراز F35 لافتاً إلى أن وصول الطائرات جاء بسبب الوضع الأمني الحالي في أوكرانيا.

من جانبه ذكر موقع (ذا افييشينست) أنه تم نشر ست طائرات أمريكية من طراز F35 من بين 12 موجودة في ألمانيا في منطقة بحر البلطيق والبحر الأسود لدعم الدفاع الجماعي لحلف الناتو.

وأشار الموقع إلى أنها سوف تعمل لفترة من الوقت من قاعدة أماري الجوية في إستونيا وقاعدة سياولياي الجوية في ليتوانيا وقاعدة فيتيستي الجوية الرومانية.

وكانت الطائرات قدمت من قاعدة هيل الجوية بولاية يوتا الأمريكية ووصلت إلى قاعدة سبانغداهليم الجوية الألمانية في الـ 16 من شباط الجاري لتعزيز الجناح الشرقي لحلف الناتو.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التحريض والاستفزازات الغربية ضد روسيا على خلفية العملية العسكرية الخاصة في دونباس التي أعلن عنها اليوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.