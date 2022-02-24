شركة لوفتهانزا الألمانية لا ترى سبباً لإلغاء رحلاتها إلى موسكو

برلين-سانا

أعلنت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا أنها ألغت حالياً كل رحلاتها إلى أوكرانيا لكنها لا ترى سبباً لوقف الرحلات إلى العاصمة الروسية موسكو.

ونقلت رويترز عن متحدث باسم الشركة قوله: إنه تم الغاء جميع الرحلات إلى أوكرانيا حتى السادس والعشرين من آذار القادم وبالمقابل لا يوجد أي إلغاء للرحلات الجوية إلى موسكو مشيراً إلى أن تفادي المجال الجوي لأوكرانيا قد يزيد زمن الرحلة إلى العاصمة الروسية.

وكانت أوكرانيا أغلقت مجالها الجوي أمام الرحلات الجوية المدنية جميعاً بعد أن أوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتنفيذ عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس.

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