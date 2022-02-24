إصابة سفينة تركية بقنبلة قبالة ساحل أوديسا بأوكرانيا

أنقرة-سانا

أعلنت الإدارة العامة للملاحة في تركيا أن سفينة ذات ملكية تركية أصيبت بقنبلة قبالة ساحل مدينة أوديسا الساحلية بأوكرانيا.

ونقلت وكالة رويترز عن الإدارة قولها في تغريدة على تويتر: إنها تلقت معلومات تفيد بأن السفينة “ياسا جوبيتر” التي ترفع علم جزر مارشال ومملوكة ملكية تركية أصابتها قنبلة قبالة ساحل أوديسا إلا أنها لم تطلب المساعدة ولم تقع إصابات على متنها وهي في طريقها إلى المياه الرومانية.

وكانت سفينتا شحن مدنيتان ترفعان العلم الروسي تعرضتا صباح اليوم لقصف صاروخي من قبل القوات الأوكرانية في بحر ازوف ما تسبب باندلاع حريق على متن إحداهما وإصابة أحد البحارة بجروح خطيرة.

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