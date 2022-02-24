الدفاع البيلاروسية: زيادة الاستعداد القتالي للقوات المسلحة

موسكو-سانا

أعلن مساعد وزير الدفاع البيلاروسي لشؤون التوجيه الأيديولوجي ليونيد كاسينسكي أن وحدات في القوات المسلحة تقوم باتخاذ إجراءات لرفع درجة استعدادها القتالي من أجل مواجهة وقوع هجوم مفاجئ.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن كاسينسكي قوله في تصريحات اليوم “يجري اتخاذ مجموعة من الإجراءات بهدف تعزيز قطاعات حدود البلاد الدولية من أجل منع تسلل مجموعات الاستطلاع والتخريب ولتحييد محاولات تهدف إلى إيصال الأسلحة والذخيرة إلى أي جهة داخلية، كما تقوم بعض الوحدات والوحدات الفرعية للقوات المسلحة البيلاروسية بتنفيذ مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى رفع درجات استعدادها القتالي”.

وأكد كاسينسكي أن التقارير حول مشاركة القوات المسلحة البيلاروسية في العملية العسكرية الخاصة في دونباس مزيفة حيث أن هذه القوات ما زالت موجودة في مناطق انتشارها الدائم وتقوم بتنفيذ المهام الموكلة لها وفقاً لخطة تدريب القوات المسلحة وحسب اختصاصاتها.