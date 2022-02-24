لافروف: روسيا على استعداد دائم للعودة إلى الحوار

موسكو-سانا

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف استعداد موسكو للعودة إلى الحوار الذي يعيد المجتمع الدولي إلى العدالة ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وقال لافروف خلال محادثات مع نظيره الباكستاني عزيز تشادوري اليوم “لسوء الحظ، لا يحترم أصدقاؤنا الغربيون القانون الدولي ويحاولون تدميره والترويج لما يسمونه النظام القائم على القواعد”.

وأضاف لافروف “الطريقة التي لا تقتصر بها دول الغرب على أراضي الدول الأعضاء في حلف الناتو والمطالبة بنطاق واسع فضلاً عن كيفية ترويجها للاستراتيجيات المزعومة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ تشهد على شهيتها لجميع الكوكب”.

وأعرب لافروف عن الأمل بأن تظل هناك فرصة للعودة إلى القانون الدولي والالتزامات الدولية وقال “سنكون بالتأكيد مستعدين دائماً لحوار يعيدنا إلى العدالة ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة”.