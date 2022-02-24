حملة نظافة ومتابعة مشاريع خدمية في مدينة جبلة

اللاذقية-سانا

نفذ مجلس مدينة جبلة حملة نظافة في أحياء المدينة إضافة لمتابعته تنفيذ عدة مشاريع خدمية.

وبين رئيس مجلس المدينة المهندس أحمد قناديل لمراسلة سانا أن الحملة شملت أحياء الفيض وخلف سوق الخضرة والكراج القديم والشوارع المحيطة بمدرسة محمد سعيد يونس وحي الصليبة والشوارع المحيطة به وساحة السيد الرئيس والمول حيث تضمنت ترحيل القمامة وإزالة القصب والأعشاب على أطراف الشوارع وتنظيف الحاويات وتفريغها وتنظيف الفتحات المطرية.

وأكد قناديل استمرار الحملة لتشمل جميع أحياء المدينة داعياً المواطنين إلى الالتزام بمواعيد رمي القمامة ضمن الحاويات المخصصة لها في كل حي.

وأشار قناديل إلى متابعة ورشات قسم الحدائق في مجلس المدينة زراعة مداخل مدينة جبلة بالأشجار الحراجية وتقليم الأشجار المتداخلة مع الأسلاك الكهربائية وتشذيب الأغصان تجنباً للحوادث وتجميل المنصفات والاعتناء بالمتنزهات فيما استمر قسم الصيانة والصرف الصحي في مجلس المدينة بعمليات إعادة تأهيل الشوارع والطرقات تمهيدا لتزفيت وتعبيد الشوارع بداية الصيف المقبل.

صفاء علي

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