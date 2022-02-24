الدفاع الروسية: إخراج 74 هدفاً أوكرانياً من الخدمة

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أخرجت منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في دونباس فجر اليوم 74 هدفاً برياً للبنى التحتية العسكرية من الخدمة.

وصرح المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف في بيان هذه الأهداف تشمل 11 مطاراً لسلاح الجو الأوكراني وثلاثة مراكز قيادة وقاعدة بحرية و18 محطة رادار خاصة بمنظومات الدفاع الجوي إس300 و بوك إم 1.

وأشار كوناشينكوف إلى إسقاط الجيش الروسي مروحية قتالية وأربع طائرات مسيرة تركية الصنع من طراز “بيرقدار تي بي 2 ” مؤكداً أن القوات الروسية لا تستهدف المدن والمرافق الاجتماعية داخل المواقع العسكرية الأوكرانية.

وقال: إن قوات جمهورية دونيتسك الشعبية توغلت لمسافة تصل إلى سبعة كيلومترات في محور بلدة فولنوفاخا لافتاً إلى استسلام 14 عسكرياً أوكرانيا تعهد بالإفراج عنهم بعد تقديمهم التزامات خطية بالامتناع عن المقاومة المسلحة.

وأوضح كوناشينكوف أن قوات جمهورية لوغانسك الشعبية تواصل تقدمها في محيط بلدة سيبنوييه وتوغلت لكيلومتر آخر.

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