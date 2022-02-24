لماذا أطلقت القوات الأوكرانية النار على 5 جنود أوكرانيين؟

لوغانسك-سانا

أعلنت وزارة الدفاع في جمهورية لوغانسك اليوم أن القوات الأوكرانية أطلقت النار على خمسة جنود أوكرانيين حاولوا الانضمام لقوات الدفاع الشعبي في لوغانسك.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن المتحدث باسم وزارة الدفاع إيفان فيليبونينكو قوله: إن خمسة جنود من اللواء 30 من القوات المسلحة الأوكرانية حاولوا الانتقال طواعية إلى صفوف قوات الدفاع الشعبي في لوغانسك في المنطقة السكنية نوفوغريغوروفكا غير أن قيادة اللواء 30 أعطت تعليمات بإعدام هؤلاء الجنود من الخلف وبدم بارد.

وأضاف فيليبونينكو: إن جثث القتلى من الجيش الأوكراني موجودة في المساحة الفاصلة وتقوم قوات الأمن الأوكرانية من اللواء 30 بإطلاق النار من أسلحة خفيفة.. ونحن مستعدون في أي لحظة مناسبة لإخلاء الجثث ونقلها إلى أهالي وأقارب الضحايا.

وكان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أعلن في وقت سابق أن كل القوات التابعة لحرس الحدود الأوكراني انسحبت من مواقعها على الحدود بين البلدين وغادرت إلى أراضي روسيا.

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