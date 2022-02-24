شعر بلا حدود.. فعالية في حديقة المطار بدرعا

درعا-سانا

شعر بلا حدود عنوان الفعالية التي نفذتها مجموعة من الشباب الهواة على مسرح حديقة المطار بمدينة درعا اليوم ضمن مشروع تعزيز التماسك المجتمعي.

وتناول الشباب في قصائدهم مواضيع مختلفة طغى على أغلبها الطابع العاطفي وامتزج فيها حب الوطن بالعاطفة.

وقدم محمد طلب قصيدة بعنوان (شك) في حين تساءل عمار الزوباني عن الرحيل والبقاء في قصيدة حملت عنوان (ما كان إلا من سناك) وتناول سعيد بشتاوي مدينة دمشق بجمالها وتاريخها ضمن قصيدة بعنوان (الحسناء الأموية).

الشابة وئام أبا زيد قدمت قصيدة شعرية بعنوان (موعد مع القمر) تحدثت فيها عما يجول في خاطرها من أحاسيس في حين بدأت الشابة نور أبو حوران قصيدتها التي حملت عنوان (الملك) بابتهالة دينية تبعتها وصلة شعرية عاطفية عن الحب.

الشباب الهواة عبروا لـ سانا الثقافية عن سعادتهم بهذه الفعالية التي أتاحت لهم تقديم كتاباتهم إلى الناس وبعض المختصين مؤكدين أهمية احتضان المواهب الشابة ورعايتها.

وأشاروا إلى جمالية الفكرة بإشادة مسرح ضمن حديقة عامة وفي الهواء الطلق داعين إلى ضرورة إطلاق فعاليات أدبية متتابعة لإتاحة الفرصة وإفساح المجال بالتعرف على المواهب.

يذكر أن برنامج التماسك المجتمعي الذي ينظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (يو ان دي بي) بالتعاون مع مجلس مدينة درعا انطلق مطلع العام الماضي ويهدف إلى تنفيذ أنشطة تساعد على تعزيز الاندماج والتماسك المجتمعي بين مختلف فئات المجتمع ولا سيما الشباب ذكوراً وإناثاً.

قاسم المقداد

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