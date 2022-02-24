الاحتلال الإسرائيلي يجرف مساحات من أراضي النقب

القدس المحتلة-سانا

جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم مساحات واسعة من أراضي الفلسطينيين في منطقة النقب بالأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 واقتلعت 200 شجرة زيتون.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية خربة الوطن في النقب وحاصرت مساحات واسعة منها ومنعت أصحابها من الاقتراب وقامت بتجريفها واقتلعت 200 شجرة زيتون.

وفي العشرين من الشهر الجاري جرفت قوات الاحتلال مئات الدونمات من أراضي الفلسطينيين في قريتي أم بطين وتل السبع في النقب وذلك في إطار محاولاتها لتهجيرهم وتوسيع المستوطنات.

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