SCS-NET

الاحتلال الإسرائيلي يجرف مساحات من أراضي النقب

2022-02-24

القدس المحتلة-سانا

جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم مساحات واسعة من أراضي الفلسطينيين في منطقة النقب بالأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 واقتلعت 200 شجرة زيتون.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية خربة الوطن في النقب وحاصرت مساحات واسعة منها ومنعت أصحابها من الاقتراب وقامت بتجريفها واقتلعت 200 شجرة زيتون.

وفي العشرين من الشهر الجاري جرفت قوات الاحتلال مئات الدونمات من أراضي الفلسطينيين في قريتي أم بطين وتل السبع في النقب وذلك في إطار محاولاتها لتهجيرهم وتوسيع المستوطنات.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

منصور يدين تقاعس المجتمع الدولي عن تنفيذ قراراته لوقف الاستيطان وإنهاء الاحتلال

نيويورك-سانا جدد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور إدانته تقاعس المجتمع الدولي عن …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved