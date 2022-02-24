مشروع جريح الوطن: إعلان موعد صرف تعويضات جرحى القوات الرديفة فور تحويلها

دمشق-سانا

أعلن مشروع جريح الوطن أنه سيتم الإعلان عن موعد صرف التعويضات الشهرية الخاصة بجرحى القوات الرديفة من شريحتي العجز الجزئي وتحت الكلي فور تحويلها من الجهات المعنية وذلك عبر صفحة جريح الوطن الرسمية على موقع فيسبوك.

وأوضح المشروع في بيان اليوم أنه لا داعي لمراجعة المصارف أو الحسابات الموطنة التعويضات فيها قبيل الإعلان عبر الصفحة عن موعد بدء الصرف.

وأشار البيان إلى أن العمل جار مع الجهات المعنية بصرف تعويضات هاتين الشريحتين الشهرية للوصول إلى موعد دقيق ومحدد لصرفها خلال الأشهر المقبلة.

ويستهدف مشروع جريح الوطن الذي أطلقته رئاسة الجمهورية عام 2014 جرحى الجيش والقوات المسلحة والقوات الرديفة ويهدف إلى دعم الجريح وعلاجه وبلوغه حقوقه وتأهيله لتمكينه من العودة إلى المجتمع والاندماج فيه معتمداً على نفسه.

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