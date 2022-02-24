موسكو: الاستخبارات الأوكرانية تحضر لاستفزازات كما فعلت (الخوذ البيضاء) في سورية

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الاستخبارات الأوكرانية تعد مشاهد مفبركة لإصابات جماعية مزعومة بين المدنيين مثل تلك التي قامت بها منظمة “الخوذ البيضاء” الإرهابية في سورية بهدف اتهام روسيا مشددة على أن القوات المسلحة الروسية لم ولن تقصف أي مدن أوكرانية.

وقالت الوزارة في بيان تلاه اليوم المتحدث باسمها اللواء إيغور كوناشينكوف” إن الاستخبارات الأوكرانية تحضر لتنفيذ استفزازات مثل تلك التي قامت بها “الخوذ البيضاء” في سورية” ويجري تصوير مقاطع فيديو مزيفة في المدن الأوكرانية مع وقوع إصابات جماعية بين المدنيين ويتم توزيع هذه الأشرطة من خلال بعض قنوات التلغرام والشبكات الاجتماعية بهدف اتهام روسيا بأنها تستخدم القوة المفرطة وتوجه ضربات للسكان المدنيين مجدداً تأكيده على أن “القوات المسلحة الروسية لم ولن تقصف أي مدن أوكرانية”.

وأوضح كوناشينكوف أن القوات الروسية بدأت اليوم تنفيذ عملية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس بناء على طلب المساعدة من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك مشيرا إلى أن قوات الجمهوريتين تتصدى لعدوان الجيش الأوكراني وانتقلت إلى الهجوم المعاكس بدعم من الجيش الروسي بعد أن قطعت خطوط الدفاع الأوكرانية حيث تقدمت قوات دونيتسك نحو فولنوفاكا حتى ثلاثة كيلومترات وقوات لوغانسك نحو مدينة شاستيا لمسافة 1.5 كيلومتر.

ولفتت الدفاع الروسية إلى أن الجيش الأوكراني يواصل قصف مدن دونباس المسالمة وهناك ضحايا بين السكان المدنيين فيما لم يقصف الجيش الروسي مدن أوكرانيا لا بالمدفعية أو بالصواريخ ولا من الجو مبينة أنه لم تصدر أي مقاومة للجيش الروسي من جانب حرس الحدود الأوكراني وأن المعلومات الاستخبارية تدل على أن مجموعات كبيرة من العسكريين الأوكرانيين يتركون مواقعهم ويرمون سلاحهم.

ونوهت الدفاع الروسية بأنه تم بواسطة الأسلحة عالية الدقة للقوات المسلحة الروسية فقط تعطيل البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والطيران والمطارات العسكرية في أوكرانيا.

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