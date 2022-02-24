نحو 8 آلاف متقدم لمسابقة التوظيف المركزية بالسويداء

السويداء-سانا

تواصل محافظة السويداء استقبال طلبات المتقدمين لمسابقة التوظيف المركزية التي أعلنت عنها وزارة التنمية الإدارية في جميع المحافظات وذلك لغاية الثالث من الشهر القادم.

وأشار مدير التنمية الإدارية بالأمانة العامة لمحافظة السويداء ورئيس اللجنة التنظيمية للمسابقة الدكتور مبارك سلام لمراسل سانا إلى أن عدد المتقدمين للمسابقة تجاوز حتى اليوم 8 آلاف متقدم بمختلف الاختصاصات المطلوبة.

ونوه سلام بالجهود المبذولة من اللجان المعنية بالمسابقة لاستقبال طلبات المتقدمين وإرشادهم إلى كيفية تعبئة الاستمارة بشكل يتناسب مع المؤهل العلمي مع تدقيقها وإدخال البيانات حسب الآلية المعتمدة.

عمر الطويل

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