بمشاركة البيوتات الرياضية.. اختتام بطولة حمص للقوة البدنية

حمص-سانا

اختتمت بطولة حمص للقوة البدنية لفئتي الرجال والسيدات بإشراف اللجنة الفنية تحضيراً لبطولة الجمهورية التي ستقام لاحقاً في دمشق.

ففي فئة السيدات حلت في المركز الأول آية زينة بوزن 47 كغ وداليا الطويل بوزن 69 كغ وميس ابراهيم بوزن 76 كغ بينما جاء أولاً في فئة الرجال تامر المخيزيمي بوزن 66 كغ وسامر الهندي بوزن 83 كغ وباسل حسن بوزن 93 كغ ومحمد اسبر بوزن 105 كغ.

رئيس اللجنة الفنية للقوة البدنية في حمص سامر الخضر أشار في تصريح سانا إلى ضعف المشاركة في البطولة من قبل الأندية واقتصارها على البيوتات الرياضية داعياً إلى الاهتمام باللعبة وتوفير مستلزماتها ودعم اللاعبين فيها وخاصة أنها شهدت العامين الآخيرين تميزاً ملحوظاً خلال المشاركة في بطولات الجمهورية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency