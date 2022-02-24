برميل النفط يتجاوز المئة دولار لأول مرة منذ سبع سنوات

باريس-سانا

ارتفعت أسعار النفط اليوم لتتجاوز عتبة المئة دولار للبرميل وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من سبع سنوات مترافقة مع تراجع حاد في عدد من أسواق الأسهم العالمية بعيد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدء عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس.

ووفقاً لوكالة فرانس برس سجل سعر برميل برنت 100.04 دولار مع تنامي المخاوف بشأن حرب واسعة النطاق في أوروبا الشرقية.

وقال المتخصص في المواد الأولية لدى مصرف (آي أن جي) الهولندي وارن باترسون إن “سوق النفط ستترقب الآن ما سيكون عليه رد الدول الغربية على الخطوات الروسية الأخيرة” مرجحاً حصول اضطراباً أكبر في السوق.

وتوقع المحلل في مصرف ناشونال أستراليا بنك تاباس ستريكلاند أن تؤدي التوترات بين روسيا وأوكرانيا إلى صدمة على صعيد الطلب بالنسبة إلى أوروبا إضافة إلى صدمة أكبر على صعيد العرض بالنسبة لبقية العالم نظراً إلى أهمية البلدين في مجال توفير الطاقة والسلع الأخرى.

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