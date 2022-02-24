تعليق تشغيل 12 مطاراً في مدن روسيا الجنوبية مؤقتاً

موسكو-سانا

أعلنت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي تعليق تشغيل 12 مطاراً في المدن الجنوبية لروسيا مؤقتاً على خلفية بدء الجيش الروسي عملية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس.

وأشارت الوكالة الفيدرالية إلى أن المطارات التي تم تعليق الرحلات منها وإليها هي روستوف وكراسنودار وأنابا وجيلندجيك وإليستا وستافروبول وبيلغورود وبريانسك وأوريل وكورسك وفورونيج وسيمفيروبول.

ولفتت الوكالة إلى إلغاء أكثر من 30 رحلة جوية من مطارات موسكو إلى جنوب البلاد وذلك بسبب الحظر الذي فرضته سلطات الطيران على استخدام المجال الجوي الجنوبي.

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