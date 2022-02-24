عبد اللهيان: التوصل إلى اتفاق في فيينا يتطلب إرادة غربية حقيقية

طهران-سانا

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن التوصل إلى اتفاق في محادثات فيينا يتطلب إرادة حقيقية من الأطراف الغربية.

ونقلت وكالة ارنا الإيرانية عن بيان لوزارة الخارجية قوله إن عبد اللهيان “شدد خلال اتصال هاتفي مع نظيرته البريطانية ليز تروس على أن التوصل إلى اتفاق دائم مع الغرب يضمن مصالح إيران يتطلب من دوله إرادة حقيقية لاتخاذ قرار سياسي شجاع وواقعي ولا سيما الإلغاء الحاسم للحظر” معرباً عن أمله في أن تلعب الدول الأوروبية المشاركة في هذه المحادثات دوراً بناء ومطلوباً.

وأكد الجانبان على أن سداد ديون بريطانيا المتأخرة لإيران هو أحد الموضوعات الرئيسة بينهما وأنه من الضروري التسوية بالطريقة المناسبة في أسرع وقت ممكن.

من جانبها أوضحت تروس وجهات نظر لندن بشأن آخر المستجدات في العلاقات الثنائية والمحادثات لحل مشكلة الديون لإيران ومفاوضات فيينا وقالت “حققنا نتائج جيدة في عملية التفاوض حتى الآن لكن من المناسب استكمال المحادثات في أقرب وقت ممكن والتوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين” معربة عن أملها بحل القضايا الثنائية بين البلدين في المستقبل القريب.

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