إصابة طلبة فلسطينيين خلال اقتحام مستوطنين جنوب نابلس

القدس المحتلة-سانا

أصيب عدد من الطلبة الفلسطينيين اليوم خلال اقتحام مستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة اللبن الشرقية جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن مستوطنين اقتحموا القرية لليوم الرابع على التوالي بحماية قوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز السام باتجاه الطلبة أثناء توجههم إلى مدارسهم ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.

وأصيب عدد من الطلبة بحالات اختناق خلال الأيام الماضية جراء اعتداء المستوطنين بحماية قوات الاحتلال عليهم في منطقة المدارس بشارع رام الله نابلس الرئيسي في محاولة للاستيلاء على المدارس وتحويلها لبؤر استيطانية.

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