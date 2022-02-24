قوات دونيتسك ولوغانسك تهاجم مواقع القوات المسلحة الأوكرانية على طول خط التماس

دونيتسك ولوغانسك-سانا

أعلنت قوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك بدء هجوم على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية على طول خط التماس في إقليم دونباس.

وقال نائب قائد القوات الشعبية في جمهورية دونيتسك إدوارد باسورين إن قوات الجمهورية تهاجم مواقع القوات المسلحة الأوكرانية على طول خط التماس بأكمله مستخدمة جميع وسائل التدمير المتاحة لها.

ولفت باسورين إلى أن قوات بلاده أسقطت الكثير من الطائرات المسيرة الأوكرانية داعياً أفراد القوات الأوكرانية إلى إلقاء سلاحهم.

بدورها أعلنت جمهورية لوغانسك الشعبية في بيان أن قواتها شنت عملية عسكرية في بلدة شاستيا الواقعة تحت السيطرة الأوكرانية في إقليم دونباس في حين أعلن مسؤول في وزارة الداخلية الأوكرانية أن بلدة شاستيا سقطت في أيدي قوات لوغانسك.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن بدء تنفيذ عملية خاصة لحماية إقليم دونباس بناء على طلب المساعدة من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك متعهداً بتدمير أي معتد محتمل على روسيا.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي استهدف البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران الجيش الأوكراني بأسلحة عالية الدقة مشددة على عدم وجود ما يهدد السكان المدنيين.

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