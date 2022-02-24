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وزارة الدفاع الروسية: استهداف البنية التحتية العسكرية الأوكرانية بأسلحة الدقة العالية

2022-02-24

موسكو- سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران الجيش الأوكراني بأسلحة عالية الدقة.

وقالت الوزارة في بيان اليوم إن القوات المسلحة الروسية لا تنفذ أي ضربات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا وأن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية يجري تعطيلها بأسلحة ذات دقة عالية مشددة على عدم وجود ما يهدد السكان المدنيين.

وذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن انفجارات قوية دوت صباح اليوم في المواقع العسكرية في مدن كييف وأوديسا وخاركيف.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن بدء تنفيذ عملية خاصة لحماية إقليم دونباس بناء على طلب المساعدة من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك متعهدا بتدمير أي معتد محتمل على روسيا.

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