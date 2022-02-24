 لحظة بلحظة.. العملية الروسية الخاصة في دونباس

موسكو-سانا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين : يعلن عن إطلاق روسيا “عملية عسكرية خاصة ضد أوكرانيا بهدف حماية سكان إقليم دونباس.

بوتين: روسيا لا تعتزم احتلال أوكرانيا بل تسعى إلى نزع سلاحها وتدافع عن نفسها من خطر تحديات خارجية و”أولئك الذين احتجزوا أوكرانيا رهينة”

بوتين: يدعو العسكريين الأوكرانيين إلى إلقاء السلاح.

بوتين: روسيا لن تسمح للناتو بالتموضع عسكريا عند حدودها والناتو تجاوز الخطوط الحمراء.

بوتين: محاولات روسيا الاتفاق على الضمانات الأمنية باءت بالفشل والوضع ازداد خطورة

بوتين : على الرغم من كل احتجاجاتنا ومخاوفنا فان ماكينة الناتو الحربية تقترب بشكل مباشر من حدود روسيا ولا يجب أن يشك أحد في أن الهجوم على روسيا ستكون نتيجته دحر المعتدي .

وزارة الدفاع الروسية: الأسلحة عالية الدقة تقوم بتعطيل البنية التحتية العسكرية والمطارات العسكرية وطيران الجيش الأوكراني .

سلطات الطيران الروسية: تغلق أجواءها قرب الحدود الاوكرانية أمام الطيران المدني .

الرئيس الأوكراني : يعلن حالة الطوارئ في البلاد .

وكالات ووسائل إعلام دولية: دوي انفجارات في ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف وفي مدينتي أوديسا وخاركيف قرب الحدود الروسية وفي شرق أوكرانيا.

وزارة الدفاع الروسية تعلن تدمير وسائل الدفاع الجوي الأوكراني

وزارة الدفاع الروسية تنفي مزاعم أوكرانيا بإسقاط أي طائرات روسية وتعلن تدمير وسائل الدفاع الجوي الأوكراني

يتبع…