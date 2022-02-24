روسيا تغلق أجواءها قرب الحدود الأوكرانية أمام الطيران المدني

موسكو-سانا

أعلنت سلطات الطيران الروسي عن إغلاق الأجواء قرب الحدود الروسية الأوكرانية أمام الطائرات المدنية حفاظاً على أمنها.

ونقل موقع روسيا اليوم عن سلطات الطيران المدني الروسية قولها في بيان إنه جرى مؤقتا فرض نظام لاستخدام المجال الجوي تزامنا مع التهديد العالي لأمن الطائرات المدنية النابع من استخدام الأسلحة والمعدات العسكرية في منطقة محددة بالإحداثيات على طول الحدود الغربية لأوكرانيا وعلى طول الحدود الغربية لجمهورية بيلاروس.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن فجر اليوم أنه تم اتخاذ قرار بتنفيذ عملية خاصة للدفاع عن الدونباس في بيان متلفز مشيرا إلى أن الظروف تتطلب من روسيا القيام بأعمال حاسمة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency