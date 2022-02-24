الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعلن عن اتخاذ قرار إجراء عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس ويؤكد أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
الرئيسية
سورية والعالم
محللون روس: الإجراءات الاقتصادية الغربية والاحتلالان الأمريكي والتركي يضران بالشعب السوري
2022-02-23
لافروف لـ بيدرسون: على الأمم المتحدة الالتزام بعدم الانحياز وإيجاد الحلول في أي أزمة
2022-02-23
مباحثات سورية إيرانية في طهران حول تبادل الخبرات بمجال التطوير الإداري
2022-02-22
اتفاق تعاون بين سورية ومنظمة (وايبو) لإنشاء مركز وطني للتدريب في مجال الملكية الفكرية
2022-02-22
المقداد: اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك خطوة نحو الدفاع عن السلم العالمي
2022-02-22
إخماد حريق نشب في مخيم للمهجرين السوريين في البقاع اللبناني
2022-02-21
مباحثات سورية صينية لتعزيز التعاون في قطاع المياه
2022-02-21
محليات
طقس الغد.. الحرارة إلى انخفاض وأمطار متوقعة فوق المناطق الساحلية
2022-02-23
أسرار صناعة السيف الدمشقي من شيخ الكار
2022-02-23
نشاط عمراني في مشروع ماروتا سيتي و109 مقاسم محفورة وقيد الحفر
2022-02-23
توسعة المخطط التنظيمي لمدينة التل بما يعادل مساحتها الحالية
2022-02-23
توقف خدمة الاتصالات عن دير الزور والحسكة والسبخة غداً صباحاً
2022-02-23
الشؤون الاجتماعية والعمل: 40 غرامة مفروضة بحق منشآت مخالفة الشهر الماضي
2022-02-23
إصابة شخص بحادث سير على المتحلق الجنوبي بدمشق
2022-02-23
رياضة
مانشستر يونايتد يخطف تعادلاً ثمينا من أتلتيكو مدريد في دوري الأبطال
2022-02-23
إصابة خطيرة لأحد مهاجمي يوفنتوس
2022-02-23
روبليف يتأهل إلى ربع نهائي بطولة دبي للتنس
2022-02-23
ذهبية وفضيتان وبرونزيتان لسورية في دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية
2022-02-23
تحديد موعد الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد
2022-02-23
الروسي مدفيديف يصعد إلى الدور الثاني لبطولة أكابولكو للتنس
2022-02-23
بمناسبة عيد الرياضة.. فعالية رياضية في مدرسة أبناء الشهداء
2022-02-23
اقتصاد
الشركة العربية المتحدة للصناعة النسيجية: آلة جديدة لتثبيت الأصبغة بالخدمة وإعادة تأهيل آلة التنشية بخبرات فنية محلية
2022-02-23
روسيا: سنتخذ إجراءات إضافية إذا لزم الأمر من أجل تعزيز الاستقرار المالي
2022-02-23
الإسكان العسكري فرع 300 بحلب.. دور مهم بالإنتاج وإعادة الإعمار
2022-02-23
ثلاثة مليارات ونصف المليار لتحسين واقع الإرواء في حمص
2022-02-23
تخليص البضائع المشحونة ضمن مدة الإجازة الأصلية بغض النظر عن تاريخ الوصول
2022-02-23
مشروع صغير لصناعة الصابون في الشيخ بدر بطرطوس
2022-02-23
فيروس كورونا ينهك قطاع الطيران في بريطانيا
2022-02-23
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعلن عن اتخاذ قرار إجراء عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس ويؤكد أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعلن عن اتخاذ قرار إجراء عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس ويؤكد أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية
2022-02-24
2022-02-24
kamel
سابق
من تصدي دفاعاتنا الجوية للعدوان الإسرائيلي في محيط دمشق
انظر ايضاً
من تصدي دفاعاتنا الجوية للعدوان الإسرائيلي في محيط دمشق
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