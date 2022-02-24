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عــاجــل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعلن عن اتخاذ قرار إجراء عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس ويؤكد أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعلن عن اتخاذ قرار إجراء عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس ويؤكد أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية

2022-02-24

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