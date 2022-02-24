استشهاد ثلاثة جنود في عدوان إسرائيلي على محيط دمشق

دمشق- سانا

استشهد ثلاثة جنود جراء عددوان إسرائيلي بالصواريخ على بعض النقاط في محيط دمشق .

وذكر مصدر عسكري لسانا أنه ” حوالي الساعة الواحدة و 10 دقائق من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال بحيرة طبريا مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق

وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها”.

وأضاف المصدر أن العدوان “أدى إلى استشهاد ثلاثة جنود ووقوع بعض الخسائر المادية” .

وكان العدو الإسرائيلي نفذ أمس عدواناً بالصواريخ على عدد من النقاط في محافظة القنيطرة ما تسبب بوقوع بعض الأضرار المادية.

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