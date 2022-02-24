الأمم المتحدة: حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يتم فقط عن طريق إنهاء الاحتلال

نيويورك-سانا

أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط النروجي تور وينسلاند أن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يتم فقط عن طريق إنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات السابقة.

ونقلت روسيا اليوم عن وينسلاند قوله إنه لا يوجد بديل عن عملية سياسية مشروعة من شأنها حل المسائل الجوهرية المتعلقة بالقضية الفلسطينية مطالبا الدول الإقليمية والمجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حازمة لتمكين الجانبين من الانخراط من جديد على الطريق المؤدي إلى مفاوضات هادفة.

وبشأن الوضع الأمني قال وينسلاند إن الشهر الحالي شهد استمرارا مقلقا تمثل في التدهور المزعزع للاستقرار بالنسبة للوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة مشيرا إلى استمرار العنف بشكل يومي في أنحاء الضفة الغربية وتصاعد التوترات في القدس المحتلة ومخيمات اللاجئين.

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