الكرملين: رئيسا دونيتسك ولوغانسك طلبا من بوتين المساعدة في صد عدوان القوات الأوكرانية

موسكو-سانا

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن رئيسي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك طلبا من الرئيس فلاديمير بوتين المساعدة في صد عدوان القوات الأوكرانية على أراضيهما.

ونقلت روسيا اليوم عن بيسكوف قوله في تصريح صحفي أدلى به مساء اليوم إنه تلقى رسالتي طلب إلى الرئيس بوتين من قبل رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين ورئيس جمهورية لوغانسك الشعبية ليونيد باسيتشنيك يطلبان فيهما من الرئيس الروسي المساعدة في صد عدوان القوات والتشكيلات المسلحة الأوكرانية على أساس المادتين الـ 3 والـ 4 من اتفاقي الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة بين الاتحاد الروسي من جهة والجمهوريتين من جهة أخرى وذلك على خلفية الأوضاع التي تشكلت حتى الآن وبهدف منع سقوط ضحايا بين المواطنين المدنيين ووقوع كارثة إنسانية.

وأضاف بيسكوف إن بوشيلين وباسيتشنيك شددا في رسالتيهما على أن مواطني الجمهوريتين مضطرون على خلفية تصاعد الأوضاع والتهديدات من قبل كييف إلى مغادرة بيوتهم بينما تستمر عملية إجلائهم إلى روسيا لافتا إلى أنه في ظل العدوان العسكري المتواصل من قبل القوات المسلحة الأوكرانية تشهد الجمهوريتان تدميرا للبنية التحتية المدنية والصناعية والمدارس والمستشفيات ورياض الأطفال والأسوأ من ذلك كله مقتل مدنيين بينهم أطفال.

وأشار بوشيلين وباسيتشنيك في رسالتيهما إلى أن كييف تواصل زيادة وجودها العسكري على خط التماس القتالي وتحصل مع ذلك على دعم كامل بما في ذلك العسكري من الولايات المتحدة الامريكية ودول غربية أخرى مشددين على أن النظام في كييف يسعى إلى حل عسكري للوضع في دونباس.

ووقع الرئيس الروسي الاثنين الماضي على مرسومين يقضيان باعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا على خلفية أزمة عسكرية سياسية مستمرة في منطقة دونباس منذ العام 2014.

كما أبرم بوتين مع رئيسي دونيتسك ولوغانسك دينيس بوشيلين ودينيس باسيتشنيك اتفاقيتين للصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة ووجه بموجبهما القوات المسلحة الروسية بتنفيذ مهمات ضمان السلام في أراضيها.

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