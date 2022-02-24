روسيا: سنتخذ إجراءات إضافية إذا لزم الأمر من أجل تعزيز الاستقرار المالي

موسكو-سانا

أعلنت وزارة المالية الروسية أنها تتابع الوضع في الأسواق مع البنك المركزي وأنها ستتخذ إجراءات إضافية إذا لزم الأمر من أجل تعزيز استقرارها المالي وذلك على خلفية العقوبات الأخيرة التي فرضتها أمريكا والغرب على روسيا.

ونقل موقع روسيا اليوم عن الوزارة قولها في بيان: إنه فيما يخص اتخاذ إجراءات تقييدية أمريكية على المعاملات مع الأوراق المالية الحكومية لروسيا الاتحادية في 22 شباط الحالي تراقب وزارة المالية الروسية عن كثب الوضع في الأسواق المالية إلى جانب بنك روسيا مشيرة إلى أنها ستتخذ إجراءات إضافية إذا لزم الأمر من أجل تعزيز استقرارها المالي.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن أمس عن عقوبات ضد موسكو على خلفية اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.

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