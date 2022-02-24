رئيس الوفد الصيني لمفاوضات فيينا: حان وقت التوصل لإحياء الاتفاق مع إيران

فيينا-سانا

أكد رئيس الوفد الصيني لمفاوضات فيينا وانغ كوان أن وقت الاتفاق قد حان بناء على قرارات وأحكام سياسية في الوقت الذي وصلت فيه مفاوضات فيينا لإحياء الاتفاق النووي إلى مرحلة حرجة وحاسمة.

وفي تصريح خاص لمراسل وكالة الأنباء الإيرانية أوضح وانغ كوان بعد انتهاء اجتماع مجموعة 4+1 أن المحادثات تتقدم وتمضي قدماً إلى الأمام مشيراً إلى الزيارة القصيرة التي قام بها مساعد وزير الخارجية كبير المفاوضين الإيرانيين إلى مباحثات فيينا علي باقري كني إلى طهران قائلاً: “أعتقد أن هذا الأمر مؤشر جيد على التقدم وآمل أن يتم إحراز المزيد من التقدم عند عودته”.

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