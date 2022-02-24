الشركة العربية المتحدة للصناعة النسيجية: آلة جديدة لتثبيت الأصبغة بالخدمة وإعادة تأهيل آلة التنشية بخبرات فنية محلية

دمشق-سانا

أدخلت الشركة العربية المتحدة للصناعة النسيجية آلة جديدة لتثبيت الأصبغة بالخدمة كما أعادت تأهيل آلة التنشية بخبرات فنية وطنية.

المدير العام للشركة الدكتور سليمان حسن أوضح في تصريح لـ سانا أن الكوادر الفنية في الشركة استطاعت إعادة تأهيل آلة التنشية القديمة التي تعمل منذ عام 1980 واستبدال معظم أنظمتها والمحركات الموجودة فيها ليصبح التحكم فيها بـ إنفريترات عن طريق السرعة لافتاً إلى أنه تمت إضافة شاشات لمس مؤتمتة للتحكم وخلايا شد الكترونية ما يعطي قيمة شد ثابتة للخيط تؤدي لإنتاجية أفضل.

ووفق الدكتور حسن فقد تم كذلك تركيب آلة تثبيت الأصبغة الجديدة الداخلة ضمن الخطة الاستثمارية للشركة للعام الحالي مبيناً أن الآلة الجديدة فعالة وتقدم ثباتية عالية للون ضمن المعايير المطلوبة حيث يعتمد الانتاج فيها على درجة حرارة تصل لـ 200 درجة مئوية وسرعة بحركة متناسقة تعطي 35 متراً بالدقيقة بينما الآلة القديمة كانت تعطي 15 متراً بالدقيقة مما سيؤدي لزيادة الإنتاج إلى ما يقارب 10 آلاف متر يومياً.

وزير الصناعة زياد صبحي صباغ وخلال اطلاعه اليوم على واقع تجهيز الآلات في الشركة أكد ضرورة البحث عن نقاط الضعف في الآلات الموجودة ليتم استبدالها ضمن الخطط الاستثمارية للأعوام القادمة مشيراً إلى ضرورة قيام إدارة الشركة بتعظيم قيم الانتاج وإيجاد البدائل للمشاكل التي تعترض سير العمل وتحسين مواصفات المنتج وتخفيض التكاليف لجميع المنتجات.

مدير عام الشركة أشار إلى أن مبيعات الشركة في الشهر الأول من العام الحالي بلغت مليارين و700 مليون ليرة بينما بلغ الإنتاج اليومي للنسيج من 7 إلى 8 أطنان والإنتاج الجاهز من 6 إلى 7 أطنان بينما بلغ إنتاج المصبغة من 5 إلى 6 أطنان وذلك بشكل يومي.

طارق السيد

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