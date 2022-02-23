مقتل عشرة جنود في عملية عسكرية ضد قاعدة لإرهابيي بوكو حرام

نجامينا-سانا

قتل عشرة جنود تشاديين في كمين نصبته جماعة “بوكو حرام” الإرهابية في إقليم بحيرة تشاد أثناء مشاركتهم في عملية عسكرية ضد التنظيم المتطرف.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن المتحدث باسم الجيش التشادي عازم مبرماندوا قوله إن “عشرة جنود تشاديين قتلوا إثر تعرضهم لكمين خلال مشاركتهم في عملية عسكرية ضد قاعدة لجماعة بوكو حرام”.

وأضاف مبرماندوا أن الجيش قام بتدمير قاعدة للتنظيم وصادر أسلحة وذخائر.

يذكر أن التنظيم شن منذ عام 2015 هجمات في تشاد والكاميرون والنيجر حيث أسفرت هجماته في دول حوض بحيرة تشاد عن مقتل أكثر من ألفي شخص وفرار 360 ألف آخرين.

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