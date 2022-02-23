السفير الروسي بمصر: لا نخشى فرض المزيد من العقوبات الغربية علينا

القاهرة-سانا

أكد السفير الروسي في مصر جيورجي بوريسينكو أن بلاده لا تخشى فرض المزيد من العقوبات الغربية عليها.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن بوريسينكو قوله في حوار خاص مع قناة النيل للأخبار الفضائية إن القوات الأوكرانية باشرت في اعتداءاتها على جمهوريتي دونتسك ولوغانسك الشعبيتين منذ كانون الأول الماضي وتسببت في قتل المئات من الأطفال والأشخاص.

وفيما يتعلق بفرض العقوبات الغربية على روسيا أوضح بوريسينكو أن روسيا جزء مهم من التجارة في العالم وكذا مصر والصين والهند وغيرها من البلدان الأخرى كما أن لديها علاقات تجارية وطيدة مع الاتحاد الأوروبي منذ أكثر من 60 عاماً.

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