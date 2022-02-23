ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في البرازيل إلى 198

ريو دي جانيرو-سانا

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة في ولاية ريو دي جانيرو البرازيلية إلى 198 قتيلاً.

ونقلت وكالة الأنباء البرازيلية عن السلطات قولها إن عدد الضحايا ارتفع إلى 198 قتيلاً وأن السلطات تلقت بلاغات عن فقدان69 شخصاً آخر مشيرة إلى أنه تم إيواء مئات الأشخاص في الملاجئ.

وأضافت أن أعمال البحث والإنقاذ لا تزال متواصلة بمدينة بتروبوليس في ريو دي جانيرو منذ تسعة أيام.

وأظهرت مقاطع مصورة انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي حدوث انهيارات أرضية في مناطق جبلية وانغمار الشوارع والحدائق بالمياه وانجراف السيارات والحافلات جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات.

وفي 2011 تعرضت ريو دي جانيرو لكارثة فيضانات تحولت إلى مأساة بعد أن لقي أكثر من 900 شخص مصرعهم وفقد أكثر من مئة آخرين.

وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل 152 شخصاً جراء الفيضانات.

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