إصابة خطيرة لأحد مهاجمي يوفنتوس

روما-سانا

تعرض أحد مهاجمي يوفنتوس الإيطالي لإصابة خطيرة اليوم خلال المشاركة في مباراة مع فريق الشباب.

ووفق موقع كالتشيو ميركاتو فإن ماسيميليانو أليغري المدير الفني ليوفنتوس تعرض لضربة جديدة في الهجوم بعد إصابة البرازيلي كايو جورج في الركبة خلال المشاركة في مباراة مع فريق تحت 23 عاماً والمؤشرات الأولية ترجح غيابه عن الملاعب فترة طويلة.

يذكر أن جورج انضم إلى يوفنتوس في الصيف الماضي قادماً من سانتوس البرازيلي وشارك مع الفريق الأول للسيدة العجوز في 11 مباراة في مختلف البطولات.

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