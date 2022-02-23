إيطاليا: التركيز على الدبلوماسية لتجنب الحرب في أوكرانيا

روما-سانا

أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو ضرورة التركيز على كل مبادرة دبلوماسية يمكن أن تجنب الحرب رغم التطورات الأخيرة التي شهدتها الأزمة في أوكرانيا.

ونقلت وكالة آكي الإيطالية عن دي مايو قوله إن ما هو على المحك ليس فقط الإطار الأمني الأوروبي بل قيمنا الأساسية مؤكداً أن الامتثال اليوم لما يجري يعني دفع ثمن باهظ للغاية في المستقبل.

ورأى دي مايو أنه على الرغم من خطورة اللحظة الراهنة والتطورات الأخيرة فإنه لا بد من مواصلة التركيز على كل مبادرة دبلوماسية يمكن أن تجنب الحرب مشيراً إلى أن الأزمة الأوكرانية شهدت تسارعاً مقلقاً ما يعرض استقرار العالم للخطر.

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