القوات العراقية تقبض على إرهابيين في بغداد

بغداد-سانا

ألقت القوات العراقية القبض اليوم على إرهابيين اثنين في العاصمة بغداد كما ضبطت مواد متفجرة من مخلفات عصابات “داعش”.

وذكرت قيادة عمليات بغداد في بيان لها أن قوة من الشرطة الاتحادية تمكنت من إلقاء القبض على متهمين اثنين مطلوبين وفق أحكام المادة “4 إرهاب” في جانب الكرخ.

وأضاف البيان إن قوة عراقية داهمت أحد أوكار عصابات “داعش” الإرهابية في منطقه أم نجم الثانية شمالي بغداد وعثرت على ثلاث حاويات مخبأة تحت الأرض احتوت على عبوات ناسفة وقذائف “ار بي جي” وقنابل هاون من مخلفات الإرهابيين.

وكانت القوات العراقية قضت في وقت سابق اليوم على إرهابي في ديالى ودمرت وكرين لتنظيم “داعش” الإرهابي في كركوك.

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