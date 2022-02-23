دونيتسك تحذر من تفاقم الوضع مع وصول قوات إضافية أوكرانية لدونباس

دونيتسك-سانا

كشف إدوارد باسورين نائب رئيس دائرة الشرطة لجمهورية دونيتسك الشعبية عن وصول قوات إضافية من الشرطة الأوكرانية إلى أراضي دونباس محذراً من أن الوضع يتفاقم على خط التماس.

ونقلت وكالة تاس عن باسورين قوله اليوم إن القوات المسلحة الأوكرانية تستخدم الدبابات بشكل متزايد لقصف جمهورية دونيتسك الشعبية.. الوضع يزداد سخونة.. وهناك المزيد من الدبابات والمدفعية لا تتوقف عن قصف خط التماس بأكمله.

ووفقاً للمكتب التمثيلي للجمهورية فقد أطلقت القوات المسلحة الأوكرانية في الفترة من الـ17 إلى الـ23 من شباط الجاري 4473 وحدة ذخيرة من عيارات مختلفة استهدفت أراضي الجمهورية ما تسبب بوفاة أربعة مدنيين خلال أسبوع وتضرر 26 مبنى سكنياً و19 منشأة للبنية التحتية.

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